Министр обороны Турции призвал ВСУ немедленно прекратить огонь

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Он отметил, что турецкая сторона будет и дальше способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Министр обороны Турции в ходе переговоров подчеркнул важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе. По его словам, Турция во главе с президентом будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях", — сказано в сообщении пресс-службы турецкого Минобороны.