Министр обороны Турции призвал ВСУ немедленно прекратить огонь
Министр обороны Турции призвал украинского коллегу Резникова немедленно прекратить огонь
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Обложка © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Он отметил, что турецкая сторона будет и дальше способствовать мирному урегулированию конфликта.
"Министр обороны Турции в ходе переговоров подчеркнул важность установления немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе. По его словам, Турция во главе с президентом будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях", — сказано в сообщении пресс-службы турецкого Минобороны.
Также в ходе разговора Акар указал Резникову на важность работы Совместного координационного центра, благодаря работе которого из украинских портов в нуждающиеся страны было безопасно отправлено около 17 миллионов тонн зерна. По словам турецкого министра, необходимо добиться, чтобы предоставленная инициатива продолжалась без перерыва.
А ранее издание Foreign Policy заявило, что Анкара с ноября 2022 года начала поставки Киеву кассетных боеприпасов американского образца времён холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что в Кремле следят за ситуацией и не делают преждевременных выводов.