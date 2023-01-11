Освобождённые из украинского плена военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали о применявшихся к ним пытках. Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова уточнила, что речь идёт о систематических побоях, применении электрического тока и многом другом.

"Домой возвращаются ещё 14 защитников республики, освобождённых из украинского плена. Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Россией и Украиной, который состоялся 31 декабря 2022 года", — написала омбудсмен в своем telegram-канале.

Она также прикрепила рассказы бойцов о пережитом. Так, один из военных говорит, что прошёл все методы: от тока до боксёрской груши. Пытка водой, током, в суставы какие-то иглы вставляли, обжигали раскалённой кочерёжкой, били по рёбрам, перечисляет мужчина. По словам другого военного, солдаты ВСУ также практиковали звонки родственникам пленных, в ходе которых врали об их смерти.

По словам Морозовой, все 14 военнослужащих уже получили необходимую медицинскую помощь, им предложена реабилитация.