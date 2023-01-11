Четверо друзей сломали следователю нос и избили его приятеля до комы за просьбу не материться

Четыре хулигана из Одинцово после просьбы сотрудника СКР не материться сломали следователю нос и избили его приятеля до состояния комы. Видео с камер наблюдения есть в распоряжении Лайфа.

Момент избиения хулиганами следователя и его приятеля в Одинцово. Видео © LIFE

Инцидент случился около местного ресторана La Griglia. Один из отдыхающих поскандалил в кафе с женой, затем пара вышла выяснять отношения на улицу. Громкие крики и нецензурную брань услышал из заведения следователь подмосковного ГСУ СКР. Он и его приятель вышли к супругам и вежливо попросили молодёжь не материться в общественном месте.

Парень сразу переключился с девушки на сделавших ему замечание следователей и бросился в драку. Тут же прибежали ещё трое друзей скандалиста. Следователю сломали нос, а его друг потерял сознание после непрерывных ударов по голове и в результате впал в кому.

Врачи диагностировали у мужчины переломы основания черепа и лицевого скелета, а также гематому лобной области слева. Все четыре преступника были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Причём один из хулиганов ранее был судим по этой же статье, и условный срок ещё не закончен.