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11 января, 18:10

Четверо друзей сломали следователю нос и избили его приятеля до комы за просьбу не материться

Четыре парня избили следователя и его друга у ресторана в Одинцово после просьбы не материться

<p>Напавшие на следователя ГСУ СКР по Подмосковью. Обложка © LIFE</p>

Напавшие на следователя ГСУ СКР по Подмосковью. Обложка © LIFE

Четыре хулигана из Одинцово после просьбы сотрудника СКР не материться сломали следователю нос и избили его приятеля до состояния комы. Видео с камер наблюдения есть в распоряжении Лайфа.

Момент избиения хулиганами следователя и его приятеля в Одинцово. Видео © LIFE

Инцидент случился около местного ресторана La Griglia. Один из отдыхающих поскандалил в кафе с женой, затем пара вышла выяснять отношения на улицу. Громкие крики и нецензурную брань услышал из заведения следователь подмосковного ГСУ СКР. Он и его приятель вышли к супругам и вежливо попросили молодёжь не материться в общественном месте.

Парень сразу переключился с девушки на сделавших ему замечание следователей и бросился в драку. Тут же прибежали ещё трое друзей скандалиста. Следователю сломали нос, а его друг потерял сознание после непрерывных ударов по голове и в результате впал в кому.

Врачи диагностировали у мужчины переломы основания черепа и лицевого скелета, а также гематому лобной области слева. Все четыре преступника были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Причём один из хулиганов ранее был судим по этой же статье, и условный срок ещё не закончен.

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А в Балашихе двое пьяных парней забросали снежками служебный автомобиль ДПС, а затем накинулись с кулаками на инспектора. Хулиганам грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Ирина Фальке

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