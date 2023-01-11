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11 января, 18:36

Солист Modern Talking раскрыл суть конфликта на Украине с помощью закона Ньютона

Солист Modern Talking Болен: Конфликт на Украине не закончить поставками танков

<p>Основатель Modern Talking Дитер Болен. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Основатель Modern Talking Дитер Болен. Фото © Wikipedia

Основатель Modern Talking Дитер Болен высказался против поставок оружия в Незалежную, вспомнив третий закон Ньютона "На каждое действие есть противодействие". Он считает, что конфликт не остановить отправками украинской армии новых партий танков.

"Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этого конфликта с помощью насилия, посылая всё больше и больше танков. Это всё, что я имел в виду, и это всё, что я хотел сказать", прокомментировал музыкант свою осеннюю речь журналу Stern.

Болен признался, что конфликт печалит его, так как у него есть множество друзей как в России, так и на Украине, а его бабушка и вовсе родом из Кёнигсберга (Калининграда).

"Мой отец говорил: "Всегда есть путь". Но я не хочу идти с теми, кто на пути постоянной конфронтации, на котором мы сейчас находимся", добавил солист Modern Talking.

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Ещё осенью прошлого года на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 Дитер Болен высказался против антироссийских санкций, так как они лишь повредили европейцам и укрепили рубль.

Матвей Шандрыголов

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