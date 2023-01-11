Солист Modern Talking раскрыл суть конфликта на Украине с помощью закона Ньютона
Солист Modern Talking Болен: Конфликт на Украине не закончить поставками танков
Основатель Modern Talking Дитер Болен. Фото © Wikipedia
Основатель Modern Talking Дитер Болен высказался против поставок оружия в Незалежную, вспомнив третий закон Ньютона "На каждое действие есть противодействие". Он считает, что конфликт не остановить отправками украинской армии новых партий танков.
"Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этого конфликта с помощью насилия, посылая всё больше и больше танков. Это всё, что я имел в виду, и это всё, что я хотел сказать", — прокомментировал музыкант свою осеннюю речь журналу Stern.
Болен признался, что конфликт печалит его, так как у него есть множество друзей как в России, так и на Украине, а его бабушка и вовсе родом из Кёнигсберга (Калининграда).
"Мой отец говорил: "Всегда есть путь". Но я не хочу идти с теми, кто на пути постоянной конфронтации, на котором мы сейчас находимся", — добавил солист Modern Talking.
Ещё осенью прошлого года на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 Дитер Болен высказался против антироссийских санкций, так как они лишь повредили европейцам и укрепили рубль.