Солист Modern Talking раскрыл суть конфликта на Украине с помощью закона Ньютона

Основатель Modern Talking Дитер Болен высказался против поставок оружия в Незалежную, вспомнив третий закон Ньютона "На каждое действие есть противодействие". Он считает, что конфликт не остановить отправками украинской армии новых партий танков.

"Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этого конфликта с помощью насилия, посылая всё больше и больше танков. Это всё, что я имел в виду, и это всё, что я хотел сказать", — прокомментировал музыкант свою осеннюю речь журналу Stern.

Болен признался, что конфликт печалит его, так как у него есть множество друзей как в России, так и на Украине, а его бабушка и вовсе родом из Кёнигсберга (Калининграда).

"Мой отец говорил: "Всегда есть путь". Но я не хочу идти с теми, кто на пути постоянной конфронтации, на котором мы сейчас находимся", — добавил солист Modern Talking.