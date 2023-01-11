"Не дали людям погибнуть в огне": Стало известно о подвиге двух братьев-школьников при крушении Ан-2 в НАО

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подал в МЧС ходатайство о награждении двух юных пассажиров самолёта АН-2, который 9 января упал в районе посёлка Каратайка. 11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские спасали других пассажиров и первыми дозвонились спасателям.

"Илье Хатанзейскому 11 лет, Саше Хатанзейскому 14 лет. По сути, пацаны, но вместе с Андреем Хатанзейским и Михаилом Янгасовым они вытащили из самолёта тех, кто не мог двигаться самостоятельно. Не дали людям погибнуть в огне", — написал Бездудный в своём телеграм-канале.