"Не дали людям погибнуть в огне": Стало известно о подвиге двух братьев-школьников при крушении Ан-2 в НАО
Глава НАО попросил МЧС наградить двух братьев-школьников за спасение пассажиров Ан-2
11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские. Фото © t.me / Bezdudnyi
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подал в МЧС ходатайство о награждении двух юных пассажиров самолёта АН-2, который 9 января упал в районе посёлка Каратайка. 11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские спасали других пассажиров и первыми дозвонились спасателям.
"Илье Хатанзейскому 11 лет, Саше Хатанзейскому 14 лет. По сути, пацаны, но вместе с Андреем Хатанзейским и Михаилом Янгасовым они вытащили из самолёта тех, кто не мог двигаться самостоятельно. Не дали людям погибнуть в огне", — написал Бездудный в своём телеграм-канале.
Напомним, Ан-2 с десятью пассажирами на борту рухнул 9 января в десяти километрах от посёлка Каратайка, после падения у него загорелся двигатель. В результате аварии погибло двое, ещё пятеро получили ранения. Причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия. Позже всех находившихся на борту доставили в медицинский пункт.