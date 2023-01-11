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11 января, 19:05

"Не дали людям погибнуть в огне": Стало известно о подвиге двух братьев-школьников при крушении Ан-2 в НАО

Глава НАО попросил МЧС наградить двух братьев-школьников за спасение пассажиров Ан-2

<p>11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Bezdudnyi/3766" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bezdudnyi</a></p>

11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские. Фото © t.me / Bezdudnyi

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подал в МЧС ходатайство о награждении двух юных пассажиров самолёта АН-2, который 9 января упал в районе посёлка Каратайка. 11-летний Илья и 14-летний Саша Хатанзейские спасали других пассажиров и первыми дозвонились спасателям.

"Илье Хатанзейскому 11 лет, Саше Хатанзейскому 14 лет. По сути, пацаны, но вместе с Андреем Хатанзейским и Михаилом Янгасовым они вытащили из самолёта тех, кто не мог двигаться самостоятельно. Не дали людям погибнуть в огне", — написал Бездудный в своём телеграм-канале.

Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

Напомним, Ан-2 с десятью пассажирами на борту рухнул 9 января в десяти километрах от посёлка Каратайка, после падения у него загорелся двигатель. В результате аварии погибло двое, ещё пятеро получили ранения. Причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия. Позже всех находившихся на борту доставили в медицинский пункт.

Матвей Шандрыголов

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