Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет

Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

"Сегодня, 11 января, он скончался", — заявили в пресс-службе.

Зампредседателя Курултая (Государственное собрание. — Прим. Лайфа) Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал ТАСС, что Рахимов скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.