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11 января, 19:43

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет

<p>Муртаза Рахимов. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов</p>

Муртаза Рахимов. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

"Сегодня, 11 января, он скончался", — заявили в пресс-службе.

Зампредседателя Курултая (Государственное собрание. — Прим. Лайфа) Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал ТАСС, что Рахимов скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.

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Иван Косицын

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