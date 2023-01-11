Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет
Муртаза Рахимов. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов
Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
"Сегодня, 11 января, он скончался", — заявили в пресс-службе.
Зампредседателя Курултая (Государственное собрание. — Прим. Лайфа) Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал ТАСС, что Рахимов скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.
Ранее стало известно, что народный художник России и ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов умер в Новосибирске в возрасте 97 лет. Печальную новость сообщил мэр города Анатолий Локоть.