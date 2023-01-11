Зеленский предлагает лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт

"Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве", — сказал президент Украины.