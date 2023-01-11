Зеленский предлагает лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт
Украинцев, имеющих российский паспорт, следует лишать гражданства Незалежной. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во Львове.
"Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве", — сказал президент Украины.
Ранее Лайф писал, что Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.
t.me / V_Zelenskiy_official