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11 января, 20:24

Зеленский предлагает лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт

Украинцев, имеющих российский паспорт, следует лишать гражданства Незалежной. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во Львове.

"Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве", — сказал президент Украины.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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