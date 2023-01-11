В США захотели оценить угрозу TikTok через слушания в Конгрессе

Вопрос о вреде соцсети TikTok для национальной безопасности США требует слушания в Сенате. Письмо с таким содержанием написал в адрес комитета по торговле, науке и транспорту сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

"Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации [американцев], опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok", — говорится в письме Салливана, которое он опубликовал в "Твиттере".

Парламентарий напомнил, что подобные слушания уже проводились в октябре 2021 года. При этом, по его словам, наихудшие подозрения о вреде соцсети подтвердились и даже были подкреплены "признанием находящихся в Китае сотрудников ByteDance головной компании TikTok в том, что они имели доступ к данным пользователей в США". Сенатор считает, что американцы и их дети, пользуясь этой сетью, очень "рискуют".