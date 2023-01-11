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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 20:49

Месси вышел в стартовом составе ПСЖ в первом матче после победы на ЧМ-2022

Нападающий футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на домашний матч 18-го тура чемпионата Франции против "Анже". Поединок проходит в эти минуты, пока счёт 1:0 в пользу хозяев.

Это первый матч звёздного аргентинца за французский клуб после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. На прошедшем мундиале Месси забил семь мячей и отдал три голевые передачи в семи играх.

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Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 44 очка после 17 сыгранных матчей. В свою очередь "Анже" идёт на 20-м, последнем, месте, с восемью заработанными баллами.

Напомним, в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины в серии пенальти победила команду Франции. Пост Месси с Кубком мира в соцсетях побил рекорд по количеству лайков, опередив знаменитую фотографию куриного яйца. Однако позже выяснилось, что футболист держит на фото поддельный трофей.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Иван Косицын
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