Месси вышел в стартовом составе ПСЖ в первом матче после победы на ЧМ-2022

Нападающий футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на домашний матч 18-го тура чемпионата Франции против "Анже". Поединок проходит в эти минуты, пока счёт 1:0 в пользу хозяев.

Это первый матч звёздного аргентинца за французский клуб после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. На прошедшем мундиале Месси забил семь мячей и отдал три голевые передачи в семи играх.