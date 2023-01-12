Минэнерго США: Экспорт нефти за неделю сократился до рекордных с мая 2021 года значений
Экспорт нефти из Соединённых Штатов с 31 декабря по 6 января упал почти вдвое по сравнению с предыдущим семидневным отрезком — с 4,2 до 2,137 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Недельное падение показателя стало максимальным с 2021 года, тогда в мае экспорт чёрного золота из США сократился с 4,1 млн до 1,8 млн баррелей в сутки. При этом импорт нефти в Соединённые Штаты за неделю, завершившуюся 6 января, вырос до 6,35 млн баррелей в сутки (на 0,64 млн). Данный показатель находится на максимальном уровне с сентября прошлого года.
Ранее управление энергетической информации Минэнерго США сделало ряд прогнозов на 2023 и 2024 годы. В частности, ведомство ожидает среднюю цену нефти марки Brent в текущем году на уровне в 83,1 доллара за баррель (было 92,36 доллара), а WTI — 77,18 доллара за баррель (было 86,36 доллара).
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