Минэнерго США: Экспорт нефти за неделю сократился до рекордных с мая 2021 года значений

Экспорт нефти из Соединённых Штатов с 31 декабря по 6 января упал почти вдвое по сравнению с предыдущим семидневным отрезком — с 4,2 до 2,137 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Недельное падение показателя стало максимальным с 2021 года, тогда в мае экспорт чёрного золота из США сократился с 4,1 млн до 1,8 млн баррелей в сутки. При этом импорт нефти в Соединённые Штаты за неделю, завершившуюся 6 января, вырос до 6,35 млн баррелей в сутки (на 0,64 млн). Данный показатель находится на максимальном уровне с сентября прошлого года.