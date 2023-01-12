Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки по примеру союзников
Белый дом не стал уточнять, последуют ли США примеру союзников в вопросе поставок на Украину танков. Об этом следует из брифинга пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. При этом она заверила, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.
"Мы очень чётко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается", — сказала Жан-Пьер на вопрос о поставках танков.
Пресс-секретарь напомнила, что ранее президент Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в оказании Киеву помощи в объёме "сколько потребуется". Также она напомнила о решении властей США расширить очередной пакет военной помощи до трёх миллиардов долларов.
Ранее Лайф писал, что президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом Анджей Дуда заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.
Wikipedia / Sgt. Calab Franklin