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11 января, 21:42

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки по примеру союзников

Белый дом не стал уточнять, последуют ли США примеру союзников в вопросе поставок на Украину танков. Об этом следует из брифинга пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. При этом она заверила, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.

"Мы очень чётко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается", — сказала Жан-Пьер на вопрос о поставках танков.

Пресс-секретарь напомнила, что ранее президент Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в оказании Киеву помощи в объёме "сколько потребуется". Также она напомнила о решении властей США расширить очередной пакет военной помощи до трёх миллиардов долларов.

Париж и Варшава хотят передачи немецких танков Киеву, пишут СМИ

Париж и Варшава хотят передачи немецких танков Киеву, пишут СМИ

Ранее Лайф писал, что президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом Анджей Дуда заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.

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Wikipedia / Sgt. Calab Franklin

Арина Родионова

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