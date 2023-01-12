Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки по примеру союзников

Белый дом не стал уточнять, последуют ли США примеру союзников в вопросе поставок на Украину танков. Об этом следует из брифинга пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. При этом она заверила, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.

"Мы очень чётко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается", — сказала Жан-Пьер на вопрос о поставках танков.

Пресс-секретарь напомнила, что ранее президент Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в оказании Киеву помощи в объёме "сколько потребуется". Также она напомнила о решении властей США расширить очередной пакет военной помощи до трёх миллиардов долларов.