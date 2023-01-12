"Клоунское шоу": Американцы обвинили пресс-секретаря Байдена во лжи из-за секретных документов
Зрителей Fox News возмутили слова Жан-Пьер о секретных документах Байдена
Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что президент США Джо Байден не знаком с содержанием секретных документов, обнаруженных в его офисе, раскритиковали зрители телеканала Fox News. По их мнению, сотрудница главы государства откровенно лжёт им в лицо.
"Как может вся эта компания думать, что американская общественность настолько глупа?" — написали телезрители в комментариях телеканала на YouTube.
По их мнению, ситуация является абсурдом, а Жан-Пьер и Байден лгут гражданам. Зрители иронично назвали защиту президента Соединённых Штатов "непростой работой" и указали на то, что ещё никто из пресс-секретарей не говорил "так много с малой долей правды". Одни комментаторы задались риторическим вопросом, как вообще бумаги могли попасть к вице-президенту, которым тогда был действующий глава Белого дома, и как он умудрился их потерять. А другие отметили, что "вся администрация — это клоунское шоу".
"Когда кто-то неправильно обращается с секретной информацией, это преступление, но, когда это делает он [Байден], это нормально", — заметили пользователи.
Ранее Лайф писал, что в США обнаружили новую партию секретных документов, связанных с Байденом. Комментируя ситуацию на брифинге, Карин Жан-Пьер заявила, что не готова говорить о других материалах в иных офисах Байдена.