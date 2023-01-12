Сноуден с сарказмом высказался о найденных в офисе Байдена секретных документах
Сноуден: Байден прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители
Президент Соединённых Штатов Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом заявил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
"Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осуждённая в США за утечку из Агентства национальной безопасности. — Прим. Лайфа) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, (Дональд) Трамп, (Билл) Клинтон, (Дэвид) Петреус … у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы", — написал он в соцсетях.
Кроме того, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США отметил, что настоящий скандал в случае с Байденом заключается не в том, что тот забрал секретные документы, а в том, что Минюст страны обнаружил их за неделю до промежуточных выборов и предпочёл умолчать об этой истории.
Напомним, десять секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена нашли в аналитическом центре Вашингтона личные поверенные главы Белого дома. Эти бумаги содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Британии. Сам Байден удивился находке и заявил, что не знает содержания документов. Тем временем в Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах главы Белого дома. Представитель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер потребовал оценить ущерб в связи с их обнаружением.