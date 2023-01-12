Сноуден с сарказмом высказался о найденных в офисе Байдена секретных документах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом заявил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

"Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осуждённая в США за утечку из Агентства национальной безопасности. — Прим. Лайфа) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, (Дональд) Трамп, (Билл) Клинтон, (Дэвид) Петреус … у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы", — написал он в соцсетях.