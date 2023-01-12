Итоги года: Провал "культуры отмены"

Расчёт противников России на отмену культуры, которая продолжает заявлять о себе, не оправдался: 7 декабря в оперном театре Ла Скала в Милане начался новый сезон, его открыла опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Но 2022 год продемонстрировал, что ставку нужно сделать именно на своё. Не случайно более 78 тысяч мероприятий вошли в афишу Года культурного наследия народов России, который стал поводом для запуска новых крупных проектов. Главная мысль — "нам есть что сохранять и передавать будущим поколениям ".

Проекты в сфере народного творчества с 2023 года будут получать гранты в общем объёме 100 миллионов рублей. Правительство будет ежегодно направлять средства на поддержку от 15 до 25 таких проектов. Гранты можно будет использовать и для "фольклорных экспедиций", в чём нуждались коллективы.

В 2022-м впервые прошёл Детский культурный форум и Фестиваль детских национальных коллективов. Фестиваль "Вместе мы — Россия!" телемостом соединил Петропавловск-Камчатский и Калининградскую область. Творческие коллективы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Луганской и Донецкой народных республик, Южной Осетии и Абхазии собирались в этом году на Фестивале культуры и спорта народов Юга России.

Ещё одно новшество 2022 года — Фестиваль профессиональных национальных оркестров России. На сцене в Кремле прозвучали русская балалайка и башкирский курай, якутский хомус и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. В концертном зале Российского национального музея музыки 11 декабря наградили лауреатов и провели заключительный гала-концерт.

По линии Росконцерта осуществляется проект "Мы — Россия", всего во время гастрольного марафона состоялось 284 концерта более чем в 250 городах. До конца года запланировано ещё 16 мероприятий. Министр культуры отметила, что активно в проекте участвовал и ансамбль песни и танца "Донбасс" — коллектив посетил с концертами 56 российских городов. Просьбы о выступлениях перед российскими военнослужащими начали поступать уже с первых дней проведения специальной военной операции. Тогда Минкультуры РФ решило сформировать мобильные творческие бригады и организовать проведение Всероссийского фестиваля-смотра патриотической песни.

Продолжает развиваться и национальный проект "Культура" — это три крупных федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Каждый из них направлен на то, чтобы сделать культуру доступнее для всех жителей страны, в том числе тех, кто живёт в отдалённых городах и сёлах. За четыре года реализации нацпроекта удалось добиться значительных результатов в развитии инфраструктуры культуры и её цифровизации, а также в поддержке творческого потенциала жителей России.

В 2022 году по модельному стандарту обновлено 224 библиотеки. Всего за четыре года реализации нацпроекта в России открыта 831 модельная библиотека. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Модельная библиотека — это не просто книгохранилище и читальный зал, а арт-холл для презентаций или мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения. Там посетители проводят мастер-классы и театральные спектакли, выходят в виртуальную реальность. При создании модельной библиотеки учитываются её месторасположение и пожелания местных жителей.

В этом году по нацпроекту были реконструированы, отремонтированы или построены 194 Дома культуры. Современные ДК — это настоящие культурные центры, которые объединяют под своей крышей детские кружки, творческие объединения, зрительный зал, кинозал, библиотеку. Модернизированные учреждения становятся местом притяжения, растёт число кружков, мероприятий и посетителей. Посетители не просто участвуют в культурных программах, но и стараются помогать работникам ДК в организации мероприятий. Всего за время реализации национального проекта "Культура" обновлено больше тысячи ДК, из них 140 досуговых учреждений построено с нуля.

Благодаря нацпроекту "Культура" доступнее стало и академическое музыкальное искусство. Этому способствует появление виртуальных концертных залов — уникальных площадок, оборудованных по последнему слову техники, где можно посмотреть трансляции или записи выступлений лучших музыкантов России и мира. Высококачественное оборудование в ВКЗ создаёт эффект присутствия, то есть зрители ощущают себя участниками настоящего концерта. За 2022 год по состоянию на 7 декабря в России открыто 80 виртуальных концертных залов.

Продолжил свою работу и Фонд президентских грантов, которому в 2022 году исполнилось 5 лет. Благодаря фонду лишь в прошлом году смогли успешно запуститься 8629 социальных проектов, общий бюджет которых составил 23 миллиарда рублей.

В 2022 году некоммерческие организации страны оперативно отозвались на новые вызовы и активно оказывали помощь беженцам, жителям Донбасса. Поскольку деятельность в этом направлении носила неотложный характер, по указанию президента Российской Федерации был организован специальный конкурс для поддержки проектов, связанных с помощью жителям Донбасса и освобождаемых территорий, а также уязвимыми категориями граждан, на жизнь которых последствия введённых санкций оказали наиболее сильное влияние. По итогам конкурса профинансировано 493 таких проекта в объёме 2 миллиардов рублей.

В целях повышения качества проектов специалисты фонда в 2022 году провели 63 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 15 тысяч человек. Всего с 2017 года фонд организовал 540 обучающих мероприятий для 119 тысяч участников. Для начинающих участников конкурсов президентских грантов на сайте фонда представлен бесплатный онлайн-курс по социальному проектированию, который позволяет структурировать идеи, добрые начинания в чёткий и обоснованный план, на основе которого легко подготовить заявку на грант.

Поскольку ключевым показателем эффективности работы фонда является количество успешно реализованных проектов, все поддержанные инициативы сопровождаются сотрудниками фонда в течение всего периода их реализации: за каждым проектом закрепляется персональный куратор, оказывается консультационная и методическая помощь, содействие в преодолении барьеров и трудностей, при необходимости вносятся изменения в форматы и сроки реализуемых некоммерческими организациями мероприятий.

Реализующиеся проекты получают обширную информационную поддержку — при содействии фонда у них появляется больше возможностей рассказать о себе целевой аудитории, потенциальным партнёрам и добровольцам. Так, в 2022 году вышло 114 тысяч публикаций о проектах в печатных и электронных СМИ, 932 телевизионных сюжета, более 700 постов в социальных сетях фонда. А всего с 2017 года в СМИ опубликовано свыше 656 тысяч материалов о реализации поддержанных проектов, вышло 5 тысяч телевизионных сюжетов, более 3 тысяч постов в социальных сетях фонда.