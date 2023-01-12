Apple может выпустить ноутбук с сенсорным экраном в 2025 году
Bloomberg: Apple работает над созданием собственного ноутбука с сенсорным дисплеем
Корпорация Apple ведёт работу над созданием собственного ноутбука с сенсорным экраном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском IT-бренде.
Инженеры работают над проектом очень активно, что говорит о серьёзности намерений компании. Ранее Apple долгое время отказывалась от подобного шага, тем более что её создатель Стив Джобс называл подобное технологическое решение "ужасным с эргономической точки зрения". Также сомнения подкреплялись мнением, что в этом случае будет утерян интерес к планшетам. Однако в последнее время их продажи значительно меньше, чем MacBook, что и повлияло на смену курса. Немаловажной причиной стало и осваивание этой разработки конкурентами.
Обновив флагманскую модель MacBook Pro, IT-бренд может представить новинку на рынке в 2025 году. Тем не менее, пишет издание, окончательное решение по проекту ещё не принято и планы могут измениться.
Ранее Лайф писал, что Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года. По данным Bloomberg, первые "родные" экраны получат часы Apple Watch.
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