Apple может выпустить ноутбук с сенсорным экраном в 2025 году

Инженеры работают над проектом очень активно, что говорит о серьёзности намерений компании. Ранее Apple долгое время отказывалась от подобного шага, тем более что её создатель Стив Джобс называл подобное технологическое решение "ужасным с эргономической точки зрения". Также сомнения подкреплялись мнением, что в этом случае будет утерян интерес к планшетам. Однако в последнее время их продажи значительно меньше, чем MacBook, что и повлияло на смену курса. Немаловажной причиной стало и осваивание этой разработки конкурентами.