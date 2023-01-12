Постпредство России анонсировало заседание Совбеза ООН по Украине, не раскрыв его тему

По инициативе России 17 января состоится заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ при организации Дмитрий Полянский, не став раскрывать его тему.

"О том, что будет в Совете Безопасности с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", — написал дипломат в телеграм-канале.

Кроме того, он уточнил, что Россия созывает 20 января неформальное заседание Совбеза ООН по "формуле Аррии" на тему декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Дипломат добавил, что на таких встречах, в отличие от формальных заседаний, можно показывать фотографии и видеоматериалы.