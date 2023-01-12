Вильфанд объяснил влиянием солнечной энергии изменчивость погоды зимой
Изменчивость погоды зимой связана с солнечной энергией, которая оказывает небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеофакторы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
При этом синоптик добавил, что скачки температуры, подобные тем, что происходят в Центральной России в январе 2023 года, случаются крайне редко.
Ранее сообщалось, что ночь на 7 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Согласно данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в столице к шести утра субботы составила минус 23,4 градуса.
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