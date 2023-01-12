Вильфанд объяснил влиянием солнечной энергии изменчивость погоды зимой

Изменчивость погоды зимой связана с солнечной энергией, которая оказывает небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеофакторы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

При этом синоптик добавил, что скачки температуры, подобные тем, что происходят в Центральной России в январе 2023 года, случаются крайне редко.