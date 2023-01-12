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12 января, 01:55

Названа причина, вызвавшая коллапс в системе полётов США

FAA: Сбой в системе авиауправления США был вызван битым файлом в базе данных

Предварительная причина сбоя в системе оповещения пилотов в США заключалась в повреждённом файле. Об этом сообщили в американском Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

"Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к повреждённому файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет", — пишет регулятор в "Твиттере".

Также версию о кибератаках ранее опровергла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Россия помогла иностранным самолётам во время сбоя в системе авиауправления США

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Ранее Лайф писал, что масштабный сбой парализовал работу пилотов в США. Вылеты всех внутренних рейсов в США были приостановлены ночью 11 января до 9:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск). Позднее запрет на вылеты был постепенно снят.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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