Названа главная страна-соперник Китая, которая может стать самой густонаселённой в мире

Индия в 2023 году, вероятно, заберёт у Китая статус самой густонаселённой страны в мире. Об этом пишет редактор The Economist Джереми Пейдж.

Согласно прогнозам ООН, численность населения Индии превысит показатели Китая уже 14 апреля. Это событие будет иметь огромное символическое значение, отметил автор материала.

Демографический всплеск в Индии начался примерно в 2010-х. По прогнозам экспертов, он продолжится до 2050-х, а пик придётся на следующее десятилетие. Пейдж подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, сможет ли Индия извлечь из этого пользу.