Президент Венгрии призвала НАТО не поддаваться эмоциям из-за конфликта на Украине
Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в украинский конфликт
Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, а также призвала альянс руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями. С таким заявлением глава государства выступила на встрече с иностранными послами, работающими в стране.
"В этом вопросе (украинского конфликта. — Прим. Лайфа) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", — приводит слова Новак агентство MTI.
Также венгерский президент призвала иностранных дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Еврокомиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky