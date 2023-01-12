Президент Венгрии призвала НАТО не поддаваться эмоциям из-за конфликта на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, а также призвала альянс руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями. С таким заявлением глава государства выступила на встрече с иностранными послами, работающими в стране.

"В этом вопросе (украинского конфликта. — Прим. Лайфа) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", — приводит слова Новак агентство MTI.

Также венгерский президент призвала иностранных дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.