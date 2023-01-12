Джилл Байден перенесла хирургическую операцию для лечения рака кожи

Первой леди США Джилл Байден удалили две опухоли для лечения рака кожи. Хирургическую операцию супруге президента провели в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

"Мы будем внимательно следить за этим участком [кожи] по мере того, как он будет заживать, но не ожидаем, что потребуются какие-либо дополнительные процедуры", — отметил О'Коннор.

По словам врача, операцию сделали по методу Моса. Раковые ткани у Джилл Байден находились над правым глазом. О'Коннор рассказал, что перед хирургическим вмешательством у супруги президента выявили ещё один участок кожи с раковыми тканями на левой груди, который также был удалён. После медпроцедур самочувствие у первой леди хорошее. О'Коннор добавил, что в течение дня она вернётся в Белый дом.