Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу индивидуальных виз для россиян
Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов из России. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.
"Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".
По его словам, число туристических поездок между двумя странами в 2022 году возросло, а количество российских туристов выросло в четыре раза в сравнении с 2021-м. Посол обратил внимание, что путешественникам ничего не угрожает в Иране и они спокойно могут посещать туристические районы страны.
"На сегодня не опубликовано никаких отчётов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", — подчеркнул Джалали.
А ранее в Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху". Это может произойти, если Киев продолжит угрожать Тегерану из-за якобы поставок беспилотников в Россию, указал журналист Реза Аббаси.
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