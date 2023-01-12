Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу индивидуальных виз для россиян

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов из России. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

По его словам, число туристических поездок между двумя странами в 2022 году возросло, а количество российских туристов выросло в четыре раза в сравнении с 2021-м. Посол обратил внимание, что путешественникам ничего не угрожает в Иране и они спокойно могут посещать туристические районы страны.

"На сегодня не опубликовано никаких отчётов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", — подчеркнул Джалали.