Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана

Представители террористической организации ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрыв около здания МИД Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

Напомним, о взрыве недалеко от здания внешнеполитического ведомства Афганистана в Кабуле стало известно ранее, 10 января. Замглавы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов** Ахмадулла Муттаки рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего подорвал себя. По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и пострадали. При этом представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что жертвами стали пять гражданских лиц.