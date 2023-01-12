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11 января, 22:12

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана

Представители террористической организации ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрыв около здания МИД Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

Напомним, о взрыве недалеко от здания внешнеполитического ведомства Афганистана в Кабуле стало известно ранее, 10 января. Замглавы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов** Ахмадулла Муттаки рассказал, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего подорвал себя. По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и пострадали. При этом представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что жертвами стали пять гражданских лиц.

Мощный взрыв прогремел у военного аэродрома в Кабуле

Мощный взрыв прогремел у военного аэродрома в Кабуле

Лайф также рассказывал, что в Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов. Однако позднее представитель движения опроверг эту информацию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

** Деятельность организации запрещена ООН.

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Twitter / Worldsource24

Иван Косицын

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