Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий в этом году примут участие в Гран-при Bellator в лёгком весе. Об этом сообщается на странице промоушена в соцсети "Твиттер".

Всего в турнире выступят восемь спортсменов. Помимо двух россиян, также будут участвовать азербайджанец Тофик Мусаев, бразилец Патрик Фрейре, француз Мансур Барнауи и американцы Эй Джей Макки, Бенсон Хендерсон и Сидни Аутло. Призовой фонд Гран-при составит один миллион долларов. Первые четвертьфинальные поединки пройдут 10 марта.