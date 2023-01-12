Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator
Российские бойцы Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий будут участвовать в Гран-при Bellator
Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий в этом году примут участие в Гран-при Bellator в лёгком весе. Об этом сообщается на странице промоушена в соцсети "Твиттер".
Всего в турнире выступят восемь спортсменов. Помимо двух россиян, также будут участвовать азербайджанец Тофик Мусаев, бразилец Патрик Фрейре, француз Мансур Барнауи и американцы Эй Джей Макки, Бенсон Хендерсон и Сидни Аутло. Призовой фонд Гран-при составит один миллион долларов. Первые четвертьфинальные поединки пройдут 10 марта.
На счету Усмана, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 16 побед, при этом он не потерпел ни одного поражения. В активе Шаблия 22 победы и три поражения. Чемпионский пояс Bellator в лёгком весе на данный момент удерживает именно Усман Нурмагомедов, который в ноябре прошлого года одолел бразильца Патрики Фрейре. Россиянин тогда победил единогласным решением судей.
ТАСС / Пресс-служба Bellator