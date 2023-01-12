Путин призвал прокуроров усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Контроль за выполнением гособоронзаказа (ГОЗ) нужно усилить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с их профессиональным праздником.

Также Путин указал на необходимость содействия в интеграции новых регионов России в единое правовое пространство страны. Он обратил внимание на то, что вошедшим областям нужно помочь "защитить конституционные права" и обеспечить "безопасность людей". Кроме того, российский лидер отметил работу прокуроров по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Путин заявил, что и в дальнейшем нужно своевременно устранять нарушения федерального законодательства в экономической сфере, а также защите прав бизнеса.