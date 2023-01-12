Путин призвал прокуроров усилить надзор за выполнением гособоронзаказа
Контроль за выполнением гособоронзаказа (ГОЗ) нужно усилить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с их профессиональным праздником.
"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев", — сказал глава государства.
Также Путин указал на необходимость содействия в интеграции новых регионов России в единое правовое пространство страны. Он обратил внимание на то, что вошедшим областям нужно помочь "защитить конституционные права" и обеспечить "безопасность людей". Кроме того, российский лидер отметил работу прокуроров по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Путин заявил, что и в дальнейшем нужно своевременно устранять нарушения федерального законодательства в экономической сфере, а также защите прав бизнеса.
День работника прокуратуры России отмечается в стране 12 января.
Ранее Лайф писал, что Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат. Такое мнение президент озвучил на совещании с членами правительства.