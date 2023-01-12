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Опубликовано 11 января 2023, 23:30

Месси забил в первом матче за ПСЖ после чемпионата мира

Месси забил в первом матче после ЧМ-2022 и помог ПСЖ победить "Анже"

Нападающий ПСЖ Лионель Месси помог команде обыграть "Анже" в матче 18-го тура чемпионата Франции со счётом 2:0.

Звёздный аргентинец отличился на 72-й минуте встречи, при этом его гол засчитали только после просмотра видеоповтора. Первый мяч на счету Юго Экитике.

Месси вышел в стартовом составе ПСЖ в первом матче после победы на ЧМ-2022
Месси вышел в стартовом составе ПСЖ в первом матче после победы на ЧМ-2022

Это был первый матч Месси после победного для его сборной чемпионата мира в Катаре.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 47 очков после 18 сыгранных матчей. В свою очередь, "Анже" идёт на 20-м, последнем, месте с восемью заработанными баллами.

Ранее Лайф писал, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года. Аргентинец побил рекорд экс-полузащитника испанской сборной Хави, который получал этот титул четыре раза.

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Twitter / Paris Saint-Germain

Артур Лапсаков
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