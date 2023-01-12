Месси забил в первом матче за ПСЖ после чемпионата мира

Нападающий ПСЖ Лионель Месси помог команде обыграть "Анже" в матче 18-го тура чемпионата Франции со счётом 2:0.

Звёздный аргентинец отличился на 72-й минуте встречи, при этом его гол засчитали только после просмотра видеоповтора. Первый мяч на счету Юго Экитике.

Это был первый матч Месси после победного для его сборной чемпионата мира в Катаре.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 47 очков после 18 сыгранных матчей. В свою очередь, "Анже" идёт на 20-м, последнем, месте с восемью заработанными баллами.