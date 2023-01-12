СК на Кубани возбудил дело после ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса под Армавиром. Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В результате происшествия один из пассажиров автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили ещё пять пассажиров автобуса, в числе которых 8-летняя девочка, а также оба водителя транспортных средств", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что поднят вопрос об изъятии материалов из МВД и передаче их в следственные органы. Сейчас сотрудники ведомства выясняют вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.