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11 января, 23:12

СК на Кубани возбудил дело после ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса под Армавиром. Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В результате происшествия один из пассажиров автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили ещё пять пассажиров автобуса, в числе которых 8-летняя девочка, а также оба водителя транспортных средств", — говорится в сообщении.

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В СК добавили, что поднят вопрос об изъятии материалов из МВД и передаче их в следственные органы. Сейчас сотрудники ведомства выясняют вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Как ранее писал Лайф, предварительно известно, что водитель фуры выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и влетел в автобус, который поворачивал налево. Авария произошла в районе шести вечера на 157-м километре трассы Р217.

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СУ СКР по Краснодарскому краю

Арина Родионова

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