Пострадавшая в ДТП на Кубани пассажирка автобуса пережила клиническую смерть

Одна из пострадавших в результате ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса под Армавиром пережила клиническую смерть. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому. В 18:15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В результате аварии погиб один из пассажиров автобуса. Всего пострадало семь человек, среди которых пять пассажиров, в том числе восьмилетняя девочка, и оба водителя транспортных средств. Всего же в реанимации находится три человека. У водителя автобуса диагностирована травма позвоночника, а водитель КамАЗа отделался ушибами.