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12 января, 00:18

Пострадавшая в ДТП на Кубани пассажирка автобуса пережила клиническую смерть

<p>Последствия аварии с участием автобуса и КамАЗа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/opershtab23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оперштаб по Краснодарскому краю</a></p>

Последствия аварии с участием автобуса и КамАЗа. Обложка © Telegram / Оперштаб по Краснодарскому краю

Одна из пострадавших в результате ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса под Армавиром пережила клиническую смерть. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому. В 18:15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В результате аварии погиб один из пассажиров автобуса. Всего пострадало семь человек, среди которых пять пассажиров, в том числе восьмилетняя девочка, и оба водителя транспортных средств. Всего же в реанимации находится три человека. У водителя автобуса диагностирована травма позвоночника, а водитель КамАЗа отделался ушибами.

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Как ранее писал Лайф, авария произошла около шести вечера 11 января на 157-м километре трассы Р217 в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель фуры выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и влетел в автобус, который поворачивал налево. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Иван Косицын

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