Бензема повторил рекорд Месси по голам в Суперкубке Испании

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании по футболу. Таким образом, он повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в турнире, который тот установил, выступая за "Барселону".

"Реал" в полуфинале в серии послематчевых пенальти обыграл "Валенсию" (1:1, 4:3 — по пенальти). Бензема отличился на 39-й минуте встречи, реализовав 11-метровый удар. В финале Суперкубка Испании мадридский клуб сыграет с победителем пары "Барселона" — "Бетис".

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 17 матчах во всех турнирах, на его счету десять голов и одна результативная передача.