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12 января, 01:42

Бензема повторил рекорд Месси по голам в Суперкубке Испании

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании по футболу. Таким образом, он повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в турнире, который тот установил, выступая за "Барселону".

"Реал" в полуфинале в серии послематчевых пенальти обыграл "Валенсию" (1:1, 4:3 — по пенальти). Бензема отличился на 39-й минуте встречи, реализовав 11-метровый удар. В финале Суперкубка Испании мадридский клуб сыграет с победителем пары "Барселона" — "Бетис".

Месси забил в первом матче за ПСЖ после чемпионата мира

Месси забил в первом матче за ПСЖ после чемпионата мира

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 17 матчах во всех турнирах, на его счету десять голов и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года. Именитый аргентинский футболист побил рекорд экс-полузащитника сборной Испании Хави, который получал этот титул четыре раза.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karimbenzema

Иван Косицын

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