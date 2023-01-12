Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за дерзкого требования Украины, пишут СМИ

Перед Копенгагеном встала "острая дилемма" в связи с желанием Киева заполучить стоящие на вооружении Дании самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает телеканал TV2.

Требования Украины стало "головной болью" для нового главы Минобороны страны Якоба Эллеманна-Йенсена, поскольку системы Caesar играют ключевую роль в мощи датской армии. При этом киевские власти требуют безвозмездной передачи гаубиц французского производства. Как уточняется, в Вооружённых силах Дании "уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела". При этом 19 гаубиц Caesar ещё даже не поступили на армейскую базу в Оксбёле, где их не могут получить из-за нескольких лет задержек.

"Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжёлое вооружение нужно нашим Вооружённым силам, и на переоснащение уйдут годы", — предупредил экс-командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер.

Ещё одна проблема для Копенгагена заключается в том, что системы Caesar нужны для "приоритетной задачи" — создания войсковой бригады, что является одним из обязательств Дании перед НАТО. В случае их передачи Киеву выполнить его станет затруднительно, а в долгосрочной перспективе это скажется на отношениях с альянсом и, как следствие, на безопасности самой Дании.

"Армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей", — подчеркнул Мёллер.