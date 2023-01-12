Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за дерзкого требования Украины, пишут СМИ
TV2: В Дании предупредили о риске ослабления армии в случае передачи Киеву САУ Caesar
Перед Копенгагеном встала "острая дилемма" в связи с желанием Киева заполучить стоящие на вооружении Дании самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает телеканал TV2.
Требования Украины стало "головной болью" для нового главы Минобороны страны Якоба Эллеманна-Йенсена, поскольку системы Caesar играют ключевую роль в мощи датской армии. При этом киевские власти требуют безвозмездной передачи гаубиц французского производства. Как уточняется, в Вооружённых силах Дании "уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела". При этом 19 гаубиц Caesar ещё даже не поступили на армейскую базу в Оксбёле, где их не могут получить из-за нескольких лет задержек.
"Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжёлое вооружение нужно нашим Вооружённым силам, и на переоснащение уйдут годы", — предупредил экс-командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер.
Ещё одна проблема для Копенгагена заключается в том, что системы Caesar нужны для "приоритетной задачи" — создания войсковой бригады, что является одним из обязательств Дании перед НАТО. В случае их передачи Киеву выполнить его станет затруднительно, а в долгосрочной перспективе это скажется на отношениях с альянсом и, как следствие, на безопасности самой Дании.
"Армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей", — подчеркнул Мёллер.
По данным телеканала, власти Дании пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.
Ранее Лайф писал, что президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом Анджей Дуда заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов. В свою очередь в Белом доме не стали прямо отвечать на вопрос о поставках Киеву танков по примеру союзников.
Wikipedia / Marie-Lan Nguyen