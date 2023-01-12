"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 03:29

США готовы раскрыть ядерный зонтик над Японией

США подтвердили готовность защищать Японию с применением ядерного оружия

Власти США и Японии сделали совместное заявление, в котором говорится, что Вашингтон намерен защищать безопасность Токио в том числе с помощью ядерных вооружений. Такая позиция была озвучена по итогам состоявшихся переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

"Соединённые Штаты вновь заявляют о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьёй 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств [военного] потенциала, включая ядерные", — отмечается в документе.

Статья, о которой идёт речь, предусматривает право каждой из сторон расценивать любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной безопасности и действовать в соответствии с положениями конституции. Согласно заявлению, участники встреч обсудили детали, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком.

В США создадут комитет по конкуренции с Китаем

В США создадут комитет по конкуренции с Китаем

Ранее Лайф писал, что госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай самой серьёзной стратегической угрозой для США и Японии. При этом глава Госдепартамента признал, что Вашингтон не стремится к конфликту и будет ответственно управлять конкуренцией.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров