США готовы раскрыть ядерный зонтик над Японией

Власти США и Японии сделали совместное заявление, в котором говорится, что Вашингтон намерен защищать безопасность Токио в том числе с помощью ядерных вооружений. Такая позиция была озвучена по итогам состоявшихся переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

"Соединённые Штаты вновь заявляют о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьёй 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств [военного] потенциала, включая ядерные", — отмечается в документе.

Статья, о которой идёт речь, предусматривает право каждой из сторон расценивать любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной безопасности и действовать в соответствии с положениями конституции. Согласно заявлению, участники встреч обсудили детали, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком.