В ВМС США признали угрозу для ВПК из-за конфликта на Украине

Продолжение боевых действий на территории Украины на протяжении от полугода до года станет угрозой для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе (ВПК). Такое мнение высказал министр ВМС США Карлос дель Торо.

"Если конфликт продолжится ещё от шести месяцев до года, это определённо будет угрожающе влиять на цепочку поставок", — сказал он в беседе с журналистами.

По его словам, Пентагон в данный момент тесно взаимодействует с американским ВПК, добиваясь от него расширения объёмов выпуска продукции и устранения препятствий на этом пути. Также дель Торо призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для наращивания темпов производства.

"Когда это произойдёт, станет лучше. Сколько на это потребуется времени, зависит от конкретной оружейной системы", — подчеркнул министр ВМС США.