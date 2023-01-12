"Привет, друг": Латвийского политика захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил Кличко

Спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса захейтили в "Твиттере" из-за ролика на русском языке, который он записал для мэра Киева Виталия Кличко. Сограждане потребовали от политика говорить по-латышски или на любом другом языке Евросоюза, раз тот не знает украинского.

Смилтенс рассказывает про автобусы с гуманитарным грузом, которые поедут из Риги в Киев. Видео © Telegram / Виталий Кличко

"Привет, друг. Сегодня утром, вот автобусы, десять автобусов с гуманитарной помощью едут к вам", — говорит по-русски Смилтенс, обращаясь к Кличко.

Стоит отметить, что изначально ролик не планировался для публичного распространения, но мэр украинской столицы почему-то решил опубликовать его в телеграм-канале, тем самым навредив репутации Смилтенса. Латвийский политик пытался оправдываться, что он использует "великий и могучий" исключительно в общении с Кличко, а так он свободно говорит на латышском, английском и французском, но пользователи соцсети всё равно потребовали от него использовать один из языков стран ЕС.