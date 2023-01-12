"Привет, друг": Латвийского политика захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил Кличко
Спикера Сейма Латвии осудили из-за ролика на русском языке, который он отправил Кличко
Спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса захейтили в "Твиттере" из-за ролика на русском языке, который он записал для мэра Киева Виталия Кличко. Сограждане потребовали от политика говорить по-латышски или на любом другом языке Евросоюза, раз тот не знает украинского.
Смилтенс рассказывает про автобусы с гуманитарным грузом, которые поедут из Риги в Киев. Видео © Telegram / Виталий Кличко
"Привет, друг. Сегодня утром, вот автобусы, десять автобусов с гуманитарной помощью едут к вам", — говорит по-русски Смилтенс, обращаясь к Кличко.
Стоит отметить, что изначально ролик не планировался для публичного распространения, но мэр украинской столицы почему-то решил опубликовать его в телеграм-канале, тем самым навредив репутации Смилтенса. Латвийский политик пытался оправдываться, что он использует "великий и могучий" исключительно в общении с Кличко, а так он свободно говорит на латышском, английском и французском, но пользователи соцсети всё равно потребовали от него использовать один из языков стран ЕС.
А ранее Лайф сообщал, что экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчиньская-Наленч считает, что США и ЕС должны "выгнать" всех российских послов. При этом она отметила, что сейчас Варшава опасается высылки своего дипломата из Москвы, поскольку такое положение дел будет означать, что поляки имеют низшее представительство в РФ, чем другие западные страны.
Telegram / Виталий Кличко