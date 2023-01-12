Супругов из Тюмени признали виновными в жестокой расправе над любовницей мужа

В Тюмени областной суд признал супружескую пару виновной в убийстве любовницы мужа. 45-летного мужчину и его 31-летнюю жену приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы в колониях строгого и общего режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба региональной судебной системы.

Супруги решили убить любовницу мужа из-за конфликта на почве ревности. Глава семейства под предлогом очередного свидания пригласил знакомую в гости, где он ждал её с женой.

"Обвиняемые вдвоём задушили её шарфом, после чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи", — указали в пресс-службе.

Тело убитой через некоторое время нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода. С осуждённых также взыскали 1,9 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника потерпевшей.