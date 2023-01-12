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12 января, 14:05

Командиры частей ВС РФ в Белоруссии доложили Салюкову о боевом слаживании

В Белоруссии командиры частей Вооружённых сил России доложили главкому Сухопутных войск РФ Олегу Салюкову о боевом слаживании в составе региональной группировки войск. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков совершил рабочую поездку в Республику Беларусь, где на одном из полигонов заслушал доклады командиров воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск", — указали в ведомстве.

Салюков во время поездки также проверил условия размещения и быта воинских подразделений РФ. В ведомстве указали, что он убедился в высоком качестве подготовки личного состава.

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Ранее Лайф писал о том, что на территории Белоруссии проводится боевое слаживание соединений и воинских частей региональной группировки войск. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что страны продолжают формировать "единое оборонное пространство".

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Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Илья Суриков

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