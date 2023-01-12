На проекты НКО в новых регионах РФ выделят почти 500 млн рублей президентских грантов
На проекты некоммерческих организаций в четырёх новых регионах РФ выделят президентские гранты на сумму почти в полмиллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко по итогам координационного совета по распределению президентских грантов.
Сергей Кириенко сообщил о грантах для НКО из Донбасса. Видео © LIFE
"У нас почти полмиллиарда рублей выделяется на проекты, которые полностью реализуются непосредственно на территории новых регионов: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области", — отметил он.
Ранее Сергей Кириенко говорил о том, что на участие в конкурсе президентских грантов 2023 года подали заявки социально ориентированные некоммерческие организации ДНР и ЛНР. О такой возможности для НКО из Донбасса он заявлял ещё в июне 2022 года. Всего было принято на конкурс более 10 тысяч проектов из 87 регионов.
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