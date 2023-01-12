На проекты НКО в новых регионах РФ выделят почти 500 млн рублей президентских грантов

На проекты некоммерческих организаций в четырёх новых регионах РФ выделят президентские гранты на сумму почти в полмиллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко по итогам координационного совета по распределению президентских грантов.

"У нас почти полмиллиарда рублей выделяется на проекты, которые полностью реализуются непосредственно на территории новых регионов: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области", — отметил он.

Ранее Сергей Кириенко говорил о том, что на участие в конкурсе президентских грантов 2023 года подали заявки социально ориентированные некоммерческие организации ДНР и ЛНР. О такой возможности для НКО из Донбасса он заявлял ещё в июне 2022 года. Всего было принято на конкурс более 10 тысяч проектов из 87 регионов.