Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали новый детский сад "Теремок" на 160 мест в городе Вышний Волочёк Тверской области. Как рассказали в оборонном ведомстве, в торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения участвовал губернатор региона Игорь Руденя, который и принял объект.

В Тверской области открыли детский сад, построенный российскими военными. Видео © Предоставлено Лайфу

"Объект построен по современным стандартам. Он рассчитан на 160 мест, включая ясли. Здесь есть все условия для комфортного пребывания детей — как для образования, так и для безопасности малышей", — отметил руководитель предприятия Военно-строительного комплекса МО РФ Андрей Назаров.

Детский сад построили на улице Бутягина в районе плотной многоэтажной жилой застройки. Военные строители передали "Теремок" с удобной мебелью, игровыми комплексами и необходимым оборудованием для дополнительных занятий ребятишек. В здании также уже работают системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.