Американские студенты придумали ложку, делающую еду вкуснее

Американские студенты из Корнельского университета и Университета Нью-Йорка разработали проект особой ложки Sugarware, которая может улучшать вкус еды. Об этом сообщает Scientific American.

Проект создан для людей с диабетом, из меню которых в большинстве случаев исключён сахар. Новая ложка будет иметь несколько выпуклостей на нижней стороне, что создаст большую площадь поверхности для прижимания к языку. Их покроют устойчивым слоем молекул — лигандов, которые связываются с белками рецепторов поверхности вкусовых клеток, реагирующих на сахар или подсластители. Это позволит вызвать каскад нервных сигналов, заставляющих мозг регистрировать ощущение сладости.