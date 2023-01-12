"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 13:39

Американские студенты придумали ложку, делающую еду вкуснее

Scientific American: Студенты из США разработали ложку, усиливающую вкус еды

Американские студенты из Корнельского университета и Университета Нью-Йорка разработали проект особой ложки Sugarware, которая может улучшать вкус еды. Об этом сообщает Scientific American.

Проект создан для людей с диабетом, из меню которых в большинстве случаев исключён сахар. Новая ложка будет иметь несколько выпуклостей на нижней стороне, что создаст большую площадь поверхности для прижимания к языку. Их покроют устойчивым слоем молекул — лигандов, которые связываются с белками рецепторов поверхности вкусовых клеток, реагирующих на сахар или подсластители. Это позволит вызвать каскад нервных сигналов, заставляющих мозг регистрировать ощущение сладости.

Сладкоежкам диабет угрожает не больше, чем любителям хлеба и колбасы

Сладкоежкам диабет угрожает не больше, чем любителям хлеба и колбасы

Ранее учёные из США обнаружили в тёмном шоколаде токсичные металлы. В частности, в его составе оказались свинец и кадмий.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров