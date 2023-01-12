Иномарка чуть не упала со второго этажа паркинга в Москве из-за отказа тормозов

На паркинге на юго-востоке Москвы иномарка пробила защитное ограждение и повисла передними колёсами наружу на уровне второго этажа после отказа тормозов. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как спасатели устанавливают под машину противооткатные опоры, чтобы та не рухнула вниз.

Спасатели устанавливают под машину противооткатные опоры, чтобы та не рухнула вниз. Видео © LIFE

Как нам рассказали в экстренных службах, инцидент произошёл сегодня днём на парковке на Привольной улице. Сотрудники экстренных служб с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента уже "перепарковали" попавший в беду автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.