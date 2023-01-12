Эксперт рассказал, чем можно заменить якобы пропавшие из аптек детские свечи с ибупрофеном

Детские свечи с ибупрофеном, о дефиците которых в Москве ранее сообщили СМИ, можно заменить аналогичной продукцией с парацетамолом. Об этом телеканалу "360" рассказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

По мнению аналитика, возможный дефицит может быть связан с тем, что компаниям стало невыгодно производить данную продукцию, ведь цена на неё регулируется государством. При этом себестоимость компонентов возросла, а вот цена конечных продуктов никак не изменилась.