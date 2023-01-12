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12 января, 13:05

Эксперт рассказал, чем можно заменить якобы пропавшие из аптек детские свечи с ибупрофеном

Фарманалитик рассказал, что детские свечи с ибупрофеном можно заменить аналогом с парацетамолом

Детские свечи с ибупрофеном, о дефиците которых в Москве ранее сообщили СМИ, можно заменить аналогичной продукцией с парацетамолом. Об этом телеканалу "360" рассказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

По мнению аналитика, возможный дефицит может быть связан с тем, что компаниям стало невыгодно производить данную продукцию, ведь цена на неё регулируется государством. При этом себестоимость компонентов возросла, а вот цена конечных продуктов никак не изменилась.

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При этом ранее в Росздравнадзоре сообщили, что на российском рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приёма внутрь и никого дефицита не наблюдается.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Артур Белкин
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