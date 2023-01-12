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12 января, 12:56

Умер советский государственный деятель Рафик Нишанов

На 96-м году жизни умер Рафик Нишанов — советский государственный и общественный деятель, бывший руководитель Коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР.

Как рассказал ТАСС ветеран узбекской журналистики Рахимджон Султанов, Нишанов скончался за границей, хотя последние годы жил в Москве. Сейчас семья решает, где он будет похоронен — рядом с супругой в Женеве или в Узбекистане.

Рафик Нишанов в 70-х годах был послом в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а затем — послом в Иордании. С 1986 по 1988 год занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, затем возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, также до 1989 года был членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1991 году занял должность советника президента СССР.

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А накануне стало известно о смерти первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Ему было 88 лет, он скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.

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ТАСС / Александр Сенцов

Александра Вишнякова
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