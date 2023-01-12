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12 января, 12:49

Россиянам рассказали, как безнаказанно устроить себе выходной в непогоду

Эксперт Санина сообщила о возможности избежать наказания за прогул работы из-за погоды

Если из-за плохой погоды у сотрудника появилась уважительная причина опоздания или неявки на работу, его не накажут. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина изданию "Вести Подмосковья".

По словам эксперта, сотрудник должен доказать, что причина была действительно весомой, написав объяснительную и аргументировав своё отсутствие. В противном случае руководитель может даже уволить такого работника или лишить его денег за время отсутствия.

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Специалист рекомендовала заранее сообщать руководству о том, что погода мешает добраться до работы. В качестве доказательств лучше снять соответствующее фото или видео. Если работник считает, что его наказали необоснованно, лучше обратиться в Государственную инспекцию труда.

Ранее Лайф писал о том, что в зимнее время из-за снега водители могут оспорить штраф за пересечение сплошной линии, на которое не всегда реагируют камеры наблюдения.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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