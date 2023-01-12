Россиянам рассказали, как безнаказанно устроить себе выходной в непогоду

Если из-за плохой погоды у сотрудника появилась уважительная причина опоздания или неявки на работу, его не накажут. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина изданию "Вести Подмосковья".

По словам эксперта, сотрудник должен доказать, что причина была действительно весомой, написав объяснительную и аргументировав своё отсутствие. В противном случае руководитель может даже уволить такого работника или лишить его денег за время отсутствия.

Специалист рекомендовала заранее сообщать руководству о том, что погода мешает добраться до работы. В качестве доказательств лучше снять соответствующее фото или видео. Если работник считает, что его наказали необоснованно, лучше обратиться в Государственную инспекцию труда.