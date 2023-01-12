Лёня Голубков из рекламы МММ женится в четвёртый раз

Актёр Владимир Пермяков, известный как Лёня Голубков из рекламы пирамиды МММ, в очередной раз решил зарегистрировать брак, на этот раз — с возлюбленной актрисой Ольгой Петровой, вместе с которой они являются участниками дуэта "Привет из 90-х". Об этом пара рассказала kp.ru. Для церемонии возлюбленные выбрали дату 12 января, хотя изначально хотели узаконить отношения 30 декабря, однако не успели с подачей заявления.

"Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же родом из СССР. Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали 30 декабря, но опоздали на два дня. Никто не стал нарушать правила, законы. Нам сказали, что надо было подавать за месяц, мы не вписались", — рассказала Ольга Петрова, которая известна на сцене под фамилией Мюнхаузен.

При этом новая жена Пермякова в беседе с изданием призналась, что только в загсе узнала, что для возлюбленного это третий брак. Однако тут же артист сообщил, что на самом деле уже четвёртый. Молодожёны признались, что раньше уже пытались строить отношения. Они познакомились на съёмках фильма, там и закрутился роман, который не продлился долго. Однако в прошлом году Пермяков и Петрова снова встретились и поняли, что не могут жить друг без друга.

"Пришли к пониманию, что надо узаконить отношения, так Оля захотела. И я её поддержал, это правильно", — поделился актёр.

Он признался, что последние годы приходилось сложно, а Ольга, которая появилась в его жизни, "открыла новое дыхание" — именно ей принадлежит идея создания дуэта "Привет из 90-х".

"Так и не заметили, как в работе прикипели друг к другу. И сейчас у нас всё идёт по восходящей, нас стали часто звать выступать. Вот и 13 января у нас будет выступление, сразу после свадьбы. Мы счастливы и строим планы на будущее", — заключил Пермяков.