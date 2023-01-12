Медведев призвал как можно скорее начать программу социальной газификации новых регионов РФ

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости как можно скорее наладить процесс социальной газификации новых регионов РФ, а именно в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства", — отметил Медведев в ходе совещания.