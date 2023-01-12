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12 января, 12:18

Медведев призвал как можно скорее начать программу социальной газификации новых регионов РФ

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости как можно скорее наладить процесс социальной газификации новых регионов РФ, а именно в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства", — отметил Медведев в ходе совещания.

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Как ранее рассказывал Лайф, в России по программе социальной догазификации подвели газ уже к полумиллиону участков.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Артур Белкин

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