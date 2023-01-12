Лайфу опровергли слухи о криминальной составляющей в пропаже актёра Бординова

В Пензе вовсю продолжаются поиски актёра сериала "Зёма" Артёма Бординова, известного как Тяпа. Сегодня волонтёры расклеивают листовки в надежде на то, что сам артист или люди, с которыми он находится, заметят их и выйдут на связь, рассказал пиар-директор киностудии "Пензфильммаш" Александр Обоимов. В разговоре с Лайфом он отметил, что в случившемся вряд ли есть криминальная составляющая. Наш собеседник подтвердил, что Бординов перед исчезновением поссорился с супругой и провёл ночь в офисе компании, но никто не знает, куда он направился дальше.

"Сотрудники подключились к поискам, волонтёры отряда "Лиза алерт" продолжают помогать <...> Мы от себя делаем всё зависящее. Сейчас проводим обклейку ориентировками всех районов Пензы, очень надеемся, что ничего страшного не произошло, может быть, он (Бординов. — Прим. Лайфа) увидит или ему передадут информацию о том, что его ищут", — отметил Обоимов.

Кроме того, пиар-директор киностудии опроверг слухи о возможной криминальной составляющей в пропаже актёра. По его словам, никаких долгов и проблем с коллекторами у Бординова не было.