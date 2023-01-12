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Опубликовано 12 января 2023, 11:57
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Российские военные поразили два склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

Российские войска за минувшие сутки в ходе СВО уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами, располагавшихся в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожья и районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах", — рассказал Конашенков.

ВСУ за сутки потеряли до 70 бойцов на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 70 бойцов на Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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