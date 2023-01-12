Российские военные поразили два склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

Российские войска за минувшие сутки в ходе СВО уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами, располагавшихся в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожья и районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах", — рассказал Конашенков.