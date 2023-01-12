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Опубликовано 12 января 2023, 11:57
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ВС РФ уничтожили две американские гаубицы М777 и М109 "Паладин" в ДНР

Российские вооружённые силы в рамках спецоперации уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", которые использовали ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное ДНР", — отметил он.

Также в районе Лозового в ДНР ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, противник лишился двух самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и трёх боевых машин реактивной системы залпового огня "Град".

Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном
Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном

А в конце декабря российские военные уничтожили несколько артсистем М777 производства США, из которых ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Александра Вишнякова
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