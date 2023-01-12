В Соледаре зачищают отдельные очаги сопротивления противника
Подполковник Народной милиции ДНР Баевский: В Соледаре есть очаги сопротивления, но зачистка продолжается
В восточной части Соледара остаются отдельные небольшие очаги сопротивления противника. Об этом в четверг в эфире программы "Соловьёв Live" сообщил подполковник Народной милиции ДНР и депутат республиканского парламента Андрей Баевский.
Он отметил, что в целом операция завершается успешно и западная часть Соледара уже полностью под контролем союзных сил.
"В настоящий момент, действительно, в Соледаре есть ещё отдельные мелкие очаги сопротивления, наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах", — добавил Баевский.
Напомним, что 11 января российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что город уже находится под контролем ДНР. По его словам, благодаря контролю этого населённого пункта открывается выход к Славянску и Краматорску, что в перспективе приведёт к полному освобождению республики. В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении Соледара.
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