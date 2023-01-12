В Соледаре зачищают отдельные очаги сопротивления противника

В восточной части Соледара остаются отдельные небольшие очаги сопротивления противника. Об этом в четверг в эфире программы "Соловьёв Live" сообщил подполковник Народной милиции ДНР и депутат республиканского парламента Андрей Баевский.

Он отметил, что в целом операция завершается успешно и западная часть Соледара уже полностью под контролем союзных сил.