В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность бойцов ВС РФ в Соледаре
Песков: Бойцы ВС РФ действовали героически в Соледаре, но основная работа впереди
В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении Соледара. Однако основная работа ещё впереди, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Соледаре проделана действительно гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. <...> Но впереди ещё много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков отметил успехи российских военных и на других направлениях, где сегодня идёт наступление. Эта работа будет продолжаться, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Как сообщалось накануне, российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что город уже находится под контролем ДНР. По его словам, благодаря контролю этого населённого пункта открывается выход к Славянску и Краматорску, а в перспективе — к полному освобождению республики.
ТАСС / Павел Герасимов