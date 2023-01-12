В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность бойцов ВС РФ в Соледаре

В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении Соледара. Однако основная работа ещё впереди, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Соледаре проделана действительно гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. <...> Но впереди ещё много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки", — сказал представитель Кремля.