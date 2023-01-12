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Опубликовано 12 января 2023, 10:46
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В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность бойцов ВС РФ в Соледаре

Песков: Бойцы ВС РФ действовали героически в Соледаре, но основная работа впереди

В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении Соледара. Однако основная работа ещё впереди, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Соледаре проделана действительно гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. <...> Но впереди ещё много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил успехи российских военных и на других направлениях, где сегодня идёт наступление. Эта работа будет продолжаться, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщалось накануне, российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что город уже находится под контролем ДНР. По его словам, благодаря контролю этого населённого пункта открывается выход к Славянску и Краматорску, а в перспективе — к полному освобождению республики.

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ТАСС / Павел Герасимов

Александр Юнашев
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