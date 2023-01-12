В Новой Зеландии объявили войну Королям и Мессиям, если речь идёт об именах младенцев

Власти Новой Зеландии составили чёрный список имён, которые не будут использоваться для регистрации рождённых в стране детей. В него вошли такие имена, как Король (King), Святой (Saint) и Мессия (Messiah).

По словам руководителя новозеландской службы регистрации рождений, смертей и браков Джеффа Монтгомери, некоторые из этих имён и ранее отклонялись его ведомством при попытке родителей зарегистрировать детей тем или иным образом. К примеру, имя Король за 2022 год было отклонено девять раз. Некоторые родители не соглашаются с запретами и пытаются их оспорить, но теперь, когда список "недопустимых" имён обрёл форму директивы, дискуссий должно стать меньше.

"Эти правила гарантируют, что имена не будут оскорблять своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание", — отметил господин Монтгомери в интервью радио RNZ.

Кстати, в прошлом году в Новой Зеландии чиновники пресекли восемь попыток назвать новорождённых детей именем Святой и семь — именем Монарх. Кроме того, в стране не допустили регистрацию четырёх Мессий и нескольких Принцев и Принцесс.